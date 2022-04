LIVE | VN-baas Guterres wil op bezoek bij Poetin aandringen op vredesakkoord

Oorlog OekraïneVN-baas António Guterres wil in Moskou in een gesprek met de Russische president Poetin aandringen op een snel vredesakkoord. En de Verenigde Staten hebben op de Duitse vliegbasis Ramstein een bijeenkomst georganiseerd waarbij vooral de defensiebehoeften van Oekraïne ter sprake zullen komen. Naar verwachting doen zo’n veertig landen mee met het overleg dinsdag. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.