LIVE | Von der Leyen per trein onderweg naar Kiev, Oekraïne wil burgers belegerd Marioepol evacueren via zee

Hongaars referendum over lhb­ti-be­leid is niet-bin­dend, maar toch slecht nieuws voor gemeen­schap

Het referendum over het lhbti-beleid in Hongarije is niet-bindend omdat minder dan de helft van de kiezers is komen opdagen. Hoewel de opkomst laag was, lijken veel Hongaren premier Orbán te steunen. Volgens Rémy Bonny, directeur van Forbidden Colours, zal de regeringsleider het referendum misbruiken om zijn omstreden lhbti-wet in de praktijk te brengen.

4 april