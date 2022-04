LIVE | Voor miljarden aan Russische olie en gas geïmporteerd via Rotterdamse haven

Oorlog OekraïneSinds de Russische inval in Oekraïne is voor miljarden aan olie, gas en kolen in de haven van Rotterdam gearriveerd. Het gaat in de eerste twee maanden van de oorlog om een bedrag van 2,8 miljard euro dat via de Maasvlakte en de Rotterdamse haven Europa is binnengekomen. Bij een reeks explosies woensdagavond laat in de door de Russen bezette stad Cherson, zou een televisietoren zijn beschadigd. Russische televisiezenders, die daar sinds vorige week waren begonnen met uitzenden, waren daardoor tijdelijk uit de lucht. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.