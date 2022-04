LIVE | Voor miljarden aan Russische olie en gas via Rotterdamse haven, Charkov meldt burgerdoden

Oorlog OekraïneSinds de Russische inval in Oekraïne is voor miljarden aan olie, gas en kolen in de haven van Rotterdam gearriveerd. Het gaat in de eerste twee maanden van de oorlog om een bedrag van 2,8 miljard euro dat via de Maasvlakte en de Rotterdamse haven Europa is binnengekomen. Volgens Oekraïense bronnen zijn bij de laatste beschietingen in de regio Charkov zeker drie doden en zes gewonden gevallen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.