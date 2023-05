LIVE | VS: 20.000 Russische soldaten gedood in of rond Bachmoet

Fransen nóg bozer: terwijl het land omkomt in de problemen, schrijft minister een erotische roman

In Frankrijk wordt al maanden gedemonstreerd. Het vertrouwen in de regering is gering. De inflatie is hoog. De kredietwaardigheid van Frankrijk is vorige week verlaagd. Kortom: genoeg reden voor politieke en economische zorgen. En wat doet de Franse minister van Economische Zaken, Bruno Le Maire (54)? Die schrijft een erotische roman, van 471 pagina’s. Dat leidt tot ophef in Frankrijk.