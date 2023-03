LIVE | VS en Rusland ruziën over neergestorte drone, Turkije praat over langere verlenging graandeal

- De inkomsten van Rusland uit de export van olie en petroleumproducten zijn in februari fors gedaald onder druk van de westerse sancties tegen de Russische olie-industrie vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA).



- Een Russisch gevechtsvliegtuig zou boven de Zwarte Zee in botsing zijn gekomen met een Amerikaanse drone, waarna de drone, een MQ-9, zou zijn neergestort.



- Nederland zegt Oekraïne mijnenjagers, droneradars en brugslagvaartuig toe. Dat maakte minister Ollongren (Defensie) bekend tijdens een bezoek aan Oekraïne.