LIVE | VS komen met nieuw militair steunpakket, omstreden olietanker onderweg naar Gibraltar

Oorlog OekraïneHet Witte Huis weerspreekt dat het Oekraïense leger vooral dankzij informatie van Amerikaanse inlichtingendiensten Russische generaals en militaire doelen heeft kunnen uitschakelen. Een woordvoerder zei dat berichtgeving daarover niet accuraat is en dat de rol van de VS wordt overschat. ,,De Oekraïners hebben meer informatie dan wij.”Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.