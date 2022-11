LIVE | VS sporen Oekraïne aan tot onderhandelen, of is dat een truc? En Zelenski lyrisch over drones

Pakistaan­se ex-pre­mier in been geraakt bij beschie­ting

De Pakistaanse ex-premier Imran Khan is beschoten op een politieke bijeenkomst in de oostelijke provincie Punjab. Volgens de woordvoerder van de politicus is zijn toestand stabiel. Khan (70) werd geraakt in zijn scheenbeen. De schutter zou zijn gedood, een tweede verdachte is aangehouden.

