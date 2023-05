LIVE | VS: ‘Zuid-Afrika leverde in het geheim wapens aan Rusland’

Inleverac­tie: Serviërs leveren anoniem illegale wapens in zonder vervolgd te worden

Serviërs hebben in twee dagen tijd meer dan drieduizend wapens of onderdelen van wapens ingeleverd, zegt de Servische president Aleksandar Vucic. Er werd een inleveractie opgezet nadat in het land bij twee recentelijke schietpartijen zeventien doden waren gevallen.