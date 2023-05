LIVE | Wagnerbaas boos: Russen trekken zich ten noorden van Bachmoet terug

Oorlog in OekraïneJevgeni Prigozjin, de baas van de Russische huurlingengroep Wagner, heeft het Russische leger er donderdag van beschuldigd zich ten noorden van de belegerde stad Bachmoet terug te trekken. Hierdoor zouden zijn eigen strijders meer gevaar lopen. Gelijktijdig beweert het Oekraïense leger dat het nieuwe terreinwinst heeft geboekt in de Oost-Oekraïense stad. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.