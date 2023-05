LIVE | Wagnerbaas eist onderzoek naar 'misdaden' topfiguren Russische defensie

Nederland­se verdachte in grootscha­lig Duits onderzoek naar IS-financie­ring

In het grote onderzoek naar een financieringsnetwerk van terreurbeweging Islamitische Staat, waarvoor in heel Duitsland invallen zijn gedaan, is ook een Nederlandse verdachte in beeld. De man is nog niet aangehouden, meldt de Duitse aanklager. Wel is zijn woning in Limburg doorzocht.