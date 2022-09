LIVE | Wereld wacht vol spanning op tv-toespraak Poetin over ‘speciale militaire operatie’

Oorlog OekraïneEen verwachte speech van de Russische president Vladimir Poetin wordt waarschijnlijk rond 07.00 uur (Nederlandse tijd) uitgezonden. Op sociale media wordt druk gespeculeerd over de inhoud. De meeste berichten gaan over de afkondiging van een algehele of gedeeltelijke mobilisatie. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.