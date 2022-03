LIVE | Wereldvoedselprogramma ‘verwoest’ door oorlog, Brits benefiet levert 13,3 miljoen euro op

Belangrijkste nieuws op een rij:

- Volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski zijn er dinsdag ‘positieve signalen’ gekomen uit de Russisch-Oekraïense onderhandelingen in Turkije, hoewel Oekraïne nog niet van plan is zijn militaire inspanningen te verminderen. Dat zei Zelenski afgelopen nacht in een op Telegram geplaatste videoboodschap. Hij benadrukte dat hij geen redenen ziet de woorden te geloven van ‘vertegenwoordigers van een land dat blijft vechten met de bedoeling om ons te vernietigen’. ,,Het Russische leger is nog steeds in staat de aanvallen tegen ons land voort te zetten”, aldus Zelenski.

- Volgens de Amerikanen trekken Russische troepen zich niet terug bij de Oekraïense hoofdstad Kiev, maar gaat het slechts om een verplaatsing van posities. Eerder kondigde Rusland aan dat het land heeft besloten tot een drastische terugtrekking van troepen rondom de steden Kiev en Tsjernihiv.

- Een kantoor van de adviesmissie van de Europese Unie in Oekraïne (EUAM) is dinsdag beschoten door Russische troepen. Het kantoor in Marioepol en de uitrusting hebben grote schade opgelopen. Er zijn geen leden of medewerkers van de missie gewond geraakt, meldt EU-buitenlandchef Josep Borrell in een verklaring.

- Frankrijk ziet zijn plan voor een massale evacuatie uit de door Russen belegerde Zuid-Oekraïense havenstad Marioepol vooralsnog stranden. In Marioepol zijn de afgelopen weken volgens Oekraïense overheidsvertegenwoordigers zeker vijfduizend mensen gedood, maar mogelijk zelfs het dubbele.