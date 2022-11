LIVE | Winter in sneeuwwit Kiev, Rusland leent in één dag recordbedrag van 13,3 miljard euro voor oorlog

Op het matje Hoe zeg je diploma­tiek: ‘Alexander, wij zijn hier des duivels over jullie reactie op MH17’

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) is woedend op Rusland vanwege de reactie uit Moskou op de vonnissen in het MH17-proces. De bewindsman gaat de Russische ambassadeur in Nederland op het matje roepen. De term is bekend, maar hoe gaat zoiets?

18 november