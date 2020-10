LIVE | Witte Huis adviseur Miller ook besmet met coronavirus, Duitse besmettingen toegenomen

‘Antisemi­ti­sche aanslag’ in Hamburg: Joodse student zwaarge­wond na aanval met schep

4 oktober Een 26-jarige joodse student is zondag bij de synagoge in Hamburg zwaargewond geraakt door een aanval met een opklapbare schep. De dader, gekleed in camouflagepak, sloeg het slachtoffer op het hoofd. Duitse media spreken van een ‘antisemitische aanslag'.