LIVE | Zeker 500 doden bij zware aardbeving in Turkije en Syrië, luchtbrug opgezet voor internationale hulp

• De beving vond rond 04.17 uur lokale tijd (02.17 uur in Nederland) plaats. Het epicentrum lag zo’n 26 kilometer ten noordwesten van Gaziantep, een grensstad in Zuid-Turkije.

• Syrische autoriteiten melden momenteel 230 doden in het land. Zeker 600 mensen raakten gewond. Ook in het noordwestelijk rebellengebied zouden tientallen doden zijn gevallen. In Turkije zijn nu officieel 284 doden en 2323 gewonden geteld.

• Zowel Turkije als humanitaire organisaties in het door oorlog verscheurde Syrië hebben internationale noodhulp aangevraagd. Nederland heeft toegezegd het Usar-team te sturen, met daarin onder meer gespecialiseerde brandweermensen. Hulp is extra hard nodig omdat het in het gebied momenteel erg koud is.