LIVE | Zelenksi doet oproep op G20-top: ‘Dit is het moment om de oorlog te beëindigen’

3-jarig meisje en haar vader komen om bij aanslag in Istanboel

Bij de bomaanslag gisteren in Istanboel zijn onder andere een 3-jarig meisje en haar vader omgekomen. In totaal vielen zeker zes doden en meer dan 80 gewonden, tot nu werden 46 verdachten opgepakt. De hoofdverdachte is een Syrische vrouw.

14 november