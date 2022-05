LIVE | Zelenski: begrotingstekort Oekraïne bijna 5 miljard per maand, vertrouwen in Navo-toetreding Finland en Zweden

Ruim 408 miljoen dollar voor onder meer Picasso en Monet

Een veiling van laat negentiende en vroeg twintigste-eeuwse kunst in New York heeft gisteravond 408,5 miljoen dollar (387,7 miljoen euro) opgebracht. Voor veilinghuis Sotheby’s was het de op twee na hoogste veilingopbrengst ooit, meldt het veilinghuis.

18 mei