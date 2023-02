LIVE | Zelenski hekelt aarzelende bondskanselier, Nederlandse Leopard-tanks niet naar Oekraïne

Oorlog OekraïneRusland is begonnen aan het aangekondigde nieuwe offensief in Oost-Oekraïne. Drie grote divisies proberen door de verdediging in vooral Loehansk te breken, weet de goed geïnformeerde Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW). De Oekraïense president Volodimir Zelenski moet dat vernemen vanuit het buitenland. Hij is na zijn trip naar Londen en Parijs doorgevlogen naar Brussel, voor een toespraak met het Europees Parlement en een ontmoeting met de 27 EU-leiders. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.