LIVE | Zelenski: herovering Marioepol, Melitopol en Cherson volgend doel

Oorlog OekraïneDe Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft nieuwe aanvallen aangekondigd op door Russische troepen bezette gebieden in Oekraïne. “Misschien lijkt het dat er na een reeks overwinningen stilte is geweest, maar het is geen stilte”, zei hij zondag in zijn dagelijkse videotoespraak. Het is veeleer de voorbereiding op het volgende offensief, met als doel de herovering van Cherson, Marioepol en Melitopol, legde hij vervolgens uit. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.