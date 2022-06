LIVE | Zelenski: ‘Houden stand in Donbas-regio’, 100 tot 200 militaire doden per dag aan Oekraïense kant

oorlog oekraïneVolgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski houdt zijn thuisland goed stand in een aantal belangrijke steden aan de frontlinie in de regio Donbas. Tijdens een toespraak zei hij dat de situatie aan de frontlinie donderdag zonder noemenswaardige veranderingen is gebleven. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.