LIVE | Zelenski legt Rusland nieuwe sancties op, nieuwe graandeal tussen Rusland en Oekraïne

UPDATE / Met video Franse politie zet traangas en waterkanon­nen in tegen massaal pensioen­pro­test, zeker 217 arresta­ties

In Frankrijk zijn donderdag mensen opnieuw massaal de straat opgegaan om hun onvrede te uiten over de pensioenplannen van de regering. Ze wierpen barricades op en staken die in brand. In Parijs vuurde de oproerpolitie rubberen kogels af en zette traangas en waterkanonnen in op de Place de la Concorde, waar duizenden betogers bij elkaar waren gekomen.