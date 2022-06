LIVE | Zelenski over Donbas: ‘Een van meest gewelddadige veldslagen in geschiedenis Europa’

oorlog oekraïneOekraïense president Zelenski vindt het aantal Oekraïense doden in de stad Sjevjerodonetsk ‘angstaanjagend’. De president denkt dat de strijd in de Donbas ‘zonder twijfel in de militaire geschiedenis herinnerd zal worden als een van de meest gewelddadige veldslagen in Europa’. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.