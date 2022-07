LIVE | Zelenski: Rusland gebruikt Oekraïne als oefenterrein om andere Europese landen aan te vallen

Vrouw die twee Nederlan­ders doodreed bij beroemd Frans kasteel: ‘Ik was afgeleid door ruzie’

De 39-jarige vrouw die vorige week bij het beroemde kasteel van Chambord in Midden-Frankrijk twee Nederlanders van 61 en 68 jaar doodreed, had vlak voor de aanrijding ‘ruzie met de medepassagier’. Dat heeft ze althans verklaard bij de politie. De vrouw was ten tijde van de aanrijding echter onder invloed van cannabis en heroïne en had geen geldig rijbewijs bij zich.

