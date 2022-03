LIVE | Zelenski sceptisch over beloften Rusland, aantal doden door nieuwste raketaanval loopt op

Antarcti­sche ijsplaat zo groot als Rome uiteenge­val­len: ‘Voorteken van wat zou kunnen komen’

Als gevolg van de recordhoge temperaturen in het Zuidpoolgebied is een enorme ijsplaat in stukken uiteengevallen. Een Nasa-wetenschapper spreekt van ‘een van de belangrijkste instortingen’ in ruim 20 jaar.

25 maart