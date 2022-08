LIVE | Zelenski wil wraak voor bombardement op Charkov: negen doden en tientallen gewonden

Oranjefan Wouter heeft zijn WK-tic­kets, maar waar kan hij slapen? ‘Is gewoon niets te reserveren’

De voorverkoop van tickets voor het WK voetbal is dinsdag officieel afgesloten. Zeker 3000 oranjefans reizen deze winter naar Qatar. Oranjefan Wouter Rexwinkel is één van de gelukkigen, maar moet nu nog een betaalbare slaapplaats zien te vinden. En dat is een hele puzzel.

16 augustus