LIVE | Zelenski: ‘Zo’n 800 miljoen euro nodig voor noodhulp energienetwerk’

OORLOG OEKRAÏNEOekraïne heeft ‘ongeveer 800 miljoen euro’ aan noodhulp in de energiesector nodig om tijdens de winter in de behoeften van de bevolking te kunnen voorzien. Dat heeft president Volodimir Zelenski dinsdag gezegd in een videoverbinding met de internationale donorconferentie voor zijn land in Parijs. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.