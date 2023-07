LIVE | Zelensky belooft wraak na dodelijke Russische aanval op Lviv

58 miljoen euro is bedoeld voor het repareren van de infrastructuur , huizen en drinkwatervoorziening. 25 miljoen gaat naar medische hulpmiddelen . Voor de nasleep van de verwoesting van de Kachovka-dam is 10 miljoen euro aan hulp- en reddingsmiddelen vrijgemaakt. Enkele tonnen gaan via het mensenrechtenfonds naar ngo's, om mensenrechtenverdedigers te steunen.

Ook gaat er 25 miljoen euro naar het Nederlandse bedrijfsleven, om hen een duwtje in de rug te geven mee te werken aan herstelprojecten in Oekraïne. 'Dit is gericht op projecten die aansluiten bij de noden in Oekraïne en bijdragen aan wederopbouw en herstel van het land', aldus het ministerie.