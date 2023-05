LIVE | Zelensky lobbyt voor steun aan Oekraïne bij G7, Rusland stuurt extra troepen naar Bachmoet

Oorlog in OekraïneDe Oekraïense president Volodymyr Zelensky schuift zaterdag al aan bij de G7-top in het Japanse Hiroshima. Zelensky zal met de aanwezige wereldleiders praten over de situatie in Oekraïne. Hij heeft ook een-op-een-gesprekken met president Joe Biden van de Verenigde Staten, premier Fumio Kishida van Japan en de Franse president Emmanuel Macron. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.