LIVE | Zelensky vandaag op bezoek in Londen: VK belooft levering gevechtsdrones

VS eisen terugroe­pen van 67 miljoen air­bag-systemen

De Amerikaanse toezichthouder voor verkeersveiligheid wil dat 67 miljoen opblaassystemen voor airbags onmiddellijk worden teruggeroepen omdat ze volgens deze overheidsinstantie mogelijk kunnen ontploffen bij een crash. Dat schrijft de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) in een brief aan het bedrijf dat de onderdelen maakt. De brief is vrijdag online geplaatst.