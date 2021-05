Liz Cheney moet weg, Trump verstevigt grip op Republikeinse Partij

De dochter van oud-vicepremier Dick Cheney had de degens meer dan eens gekruist met Donald Trump die ze ervan beschuldigde dat hij de kiezers misleidde en de klassieke Republikeinse waarden aan zijn laars lapte. Cheney is momenteel nog steeds de nummer drie van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, maar lang zal dat niet meer duren. Volgens Amerikaanse media wordt ze vermoedelijk vandaag vervangen door een trouwe Trump-aanhanger. Het gaat om afgevaardigde Elise Stefanik uit New York. Zij heeft wel de steun van prominente Republikeinen als Kevin McCarthy en Steve Scalise.



Afgevaardigde Cheney liet vannacht tijdens een indrukwekkende speech blijken niet in stilte te vertrekken. De partij moet zich na alles wat er gebeurd is, met als dieptepunt de bestorming van het Capitool door Trump-adepten duidelijk distantiëren van de vorige president, stelde ze. ,,Blijven zwijgen en de leugen negeren, moedigt de leugenaar aan. Daar doe ik niet aan mee”, aldus Cheney in het Huis van Afgevaardigden. Ze verweet Trump dat hij ‘miljoenen Amerikanen’ blijft misleiden en met zijn aanhangers binnen de partij het vertrouwen in het democratisch proces ondermijnt. ,,Ik zal niet toekijken ​​terwijl anderen onze partij van het pad van de rechtsstaat leiden. Ik zal niet meedoen aan de kruistocht van de voormalige president om onze democratie te ondermijnen.”