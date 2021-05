‘Loekasjenko bedankt! Er is weer aandacht voor mensen die strijden voor de vrijheid’

Belarus,,Loekasjenko is als een hond of een kat die zich in een hoek gedrongen voelt, die maken dan soms rare sprongen”, zegt Tatsiana van den Brink. Ze is een van de woordvoerders van de Stichting Open Belarus! en werkt en woont al negentien jaar in Nederland. Wat begon als een promotie van het mooiste van de Belarussische cultuur heeft zich geleidelijk ontwikkeld tot een politiek steunpunt voor de oppositie. Regelmatig worden demonstraties gehouden in Nederland en België tegen het regime van dictator Loekasjenko.

Tatsiana is geschrokken van het letterlijk uit de lucht halen van oppositiekopstuk Roman Protasevitsj, maar helemaal onverwacht kwam het niet. ,,Loekasjenko voelt zich al langer bedreigd van alle kanten. De economische druk op de mensen in zijn entourage voelt hij ook steeds sterker. Maar dat hij een vliegtuig gaat kapen was wel een verrassing.”

Quote Dat duizenden mensen daar elke dag gevangen zitten en enorm lijden, komt helaas minder in het nieuws Tatsiana van den Brink, Stichting Open Belarus! Het lijkt alsof de Russische president Vladimir Poetin hem altijd helpt maar ook hij heeft een hekel aan Loekasjenko, legt ze uit. Omdat Loekasjenko alleen aan zichzelf denkt en geen enkele politieke ethiek heeft, weet Tatsiana. ,,Nu wil hij laten zien hoe sterk hij is. Wij zijn al maanden bezig aandacht te vragen voor de situatie in Belarus. Dat lukt moeilijk. De westerse media zijn vooral geïnteresseerd in geweld met veel doden. Dat duizenden mensen daar elke dag gevangen zitten en enorm lijden, komt helaas minder in het nieuws. Maar dankzij die vliegtuigkaping heeft Loekasjenko ons eigenlijk enorm geholpen. Loekasjenko bedankt, er is weer aandacht voor de oppositie en de mensen die strijden voor de vrijheid.”

Familiebezoek

Wanneer al het luchtverkeer met haar land door de internationale gemeenschap wordt stilgelegd, heeft dat op meerdere niveaus gevolgen, zegt ze. Het raakt veel Belarussen die hier wonen, want familiebezoek wordt erdoor bemoeilijkt. ,,En mensen die willen vluchten, missen dan een uitgang. Je kunt met de auto naar Vilnius rijden of Kiev, maar dat is een ander traject.” Aan de andere kant ook wel weer goed dat luchtvaartmaatschappij Belavia wordt getroffen, vindt ze. ,,Dat is de staatsmaatschappij en heel verbonden met het regime. Hoe minder die verdienen, hoe sneller Loekasjenko weg is.”

Zelf kan de woordvoerder van Stichting Open Belarus! al een tijdje niet naar haar land reizen. Ze moet oppassen, wil ze erover kwijt. ,,Ik ben in Nederland niet persoonlijk bedreigd maar we voelen ons niet altijd veilig in de sociale media. Collega’s in Duitsland en Polen krijgen soms rare mailtjes. Hier in Nederland is dat niet aan de orde, behalve dan van een paar Nederlanders die vinden dat Loekasjenko het goed doet.”

Vriendin Protasevitsj verdacht van ‘misdaden’

Naast Roman Protasevitsj werd ook zijn vriendin, de 23-jarige Russische rechtenstudente Sofia Sapega, zondag uit het Ryanair-toestel gehaald. Volgens de Russische autoriteiten heeft Belarus gemeld dat Sapega minstens 72 uur wordt vastgehouden. Ze wordt verdacht van het plegen van misdaden tussen augustus en september 2020.



Mogelijk heeft dat te maken met de demonstraties die toen veelvuldig plaatsvonden tegen de verkiezingsfraude gepleegd door de zittende president Loekasjenko. Persbureau AFP weet te melden dat de Russische consul in Minsk de ouders van Sofia Sapega, die in Belarus wonen, heeft ontmoet en hen een ‘advocaat met uitgebreide ervaring in het beschermen van de rechten van Russische burgers’ heeft aanbevolen.

