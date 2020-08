Loekasjenko, ‘de laatste dictator van Europa’, verliest steun: einde van een tijdperk?

Giganti­sche explosie zorgt voor schokgolf in Beiroet, complete gebouwen weggevaagd

17:55 In de Libanese hoofdstad Beiroet heeft vanmiddag een gigantische explosie plaatsgevonden. De schade is volgens lokale media enorm. Complete gebouwen zijn weggevaagd. Er zouden zeker enkele mensen gewond zijn geraakt. In de omgeving is een flinke rookwolk te zien.