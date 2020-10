Lola (28) stierf in de Bataclan, haar vader ging in gesprek met vader van dader Samy

Lola was 28 jaar oud toen ze ’s avonds werd doodgeschoten in de Bataclan. ,,Ik had haar overdag nog gezien’’, vertelt haar vader Georges Salines. ,,We gaven elkaar een kus. Ik vroeg of ze de dag erna wilde komen lunchen. Dat wilde ze. We praatten een beetje over ditjes en datjes. Op dat moment wisten we natuurlijk niet dat het de laatste keer was dat we elkaar zouden zien. Mijn vrouw en ik gingen die avond gewoon naar bed, zonder het nieuws te hebben gevolgd.’’