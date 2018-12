Londen en Moskou trekken diplomatieke banden weer aan

Het uitwijzen van diplomaten gebeurde in de nasleep van de vergiftiging van de dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter in het Engelse Salisbury. Skripal en zijn dochter werden vergiftigd met het door Rusland geproduceerde gifgas Novitsjok. Londen beschuldigde Rusland ervan achter de aanval te zitten, waarna het 23 Russische diplomaten het land uitzette. Moskou, dat elke betrokkenheid ontkende, reageerde door hetzelfde te doen met Britse vertegenwoordigers.

Principeovereenkomst

,,We hebben een principeovereenkomst gesloten om ergens in januari de diplomatieke staf in Moskou en Londen te herstellen’’, zei de Russische ambassadeur in Londen, Alexander Yakovenko, in een tv-interview. ,,Ik weet niet het al het personeel betreft, maar in elk geval de helft.’’