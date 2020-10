Londen huurt veerboten om noodgoederen te brengen in geval van een no-dealbrexit

Handelsbarrières

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben moeite om overeenstemming te bereiken over een handelsovereenkomst nu het einde van de brexitovergangsfase aan het einde van het jaar dichterbij komt.

Als beide partijen het niet eens worden over een deal, zouden handelsbarrières zoals tarieven in werking treden. Daardoor kunnen mogelijk tekorten aan goederen zoals medicijnen of bepaalde voedingsmiddelen in het Verenigd Koninkrijk ontstaan vanwege bottlenecks aan de grens.