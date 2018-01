Londen opgeschrikt door 'enorme vuurbal in de lucht'

'Dode' gevangene schrikt vlak voor autopsie wakker in mortuarium

8 januari Een doodverklaarde gevangene heeft forensisch medewerkers in Spanje de schrik van hun leven bezorgd toen hij in het mortuarium plotseling bij bewustzijn kwam. Gonzalo Montayo Jiménez schrok wakker in een lijkzak, kort voordat autopsie op hem zou worden uitgevoerd.