Londen rouwt met applaus, bloemen en tranen: ‘We hebben onze favoriete grootmoeder verloren’

Met een bos sierdistels en witte anjers, een inderhaast gekocht boeket, baant Ella zich donderdagavond een weg door de almaar groeiende menigte voor de hekken van Buckingham Palace in Londen. De brillenglazen van de vrouw zijn beslagen als ze de bloemen door een gat in de spijlen stopt. ,,Sorry”, verontschuldigt ze zich. ,,Ik ben ongelooflijk verdrietig. Het voelt alsof ik mijn favoriete grootmoeder heb verloren.”



Het voetpad van metrostation Green Park, dwars door St James’ Park en richting het paleis, puilt uit van de mensen. Velen leggen elke meter met een mobiele telefoon vast, maar de meeste rouwenden lopen zwijgzaam richting Buckingham Palace. De dood van de Queen in Balmoral, in het bijzijn van prins Charles, diens echtgenote Camilla en prinses Anne, gooit de Britse routine overhoop.



Om de haverklap botsen mensen op elkaar. Fietsers turen, midden op de weg, ademloos in het luchtledige. De vlag, die halfstok hangt, vormt het focuspunt van de meeste blikken. Het bewijs dat niemand droomde, maar dat de langstzittende monarch er niet meer is. Dan en David, beiden met een boeket onder de arm, hoorden het treurige nieuws onderweg van werk naar huis.