Londen voor uitlevering Wikileaks-oprichter Assange aan VS, beroep nog mogelijk

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel heeft ingestemd met de uitlevering van de Australische WikiLeaks-oprichter Julian Assange aan de VS. Ze heeft voor de uitlevering getekend omdat ze geen juridische gronden ziet om het verzoek rechtmatig af te wijzen. Assange wordt in de VS verdacht van spionagepraktijken.

Assange en zijn raadslieden gaan tegen dit besluit in beroep volgens Engelse media. Ze hebben daar veertien dagen de tijd voor. De Wikileaks-oprichter strijd al jaren om te voorkomen dat hij naar de VS moet. Patel gelooft niet dat uitlevering ‘onverenigbaar zou zijn met zijn mensenrechten’. ,,Waaronder zijn recht op een eerlijk proces en op vrijheid van meningsuiting, en hij zal in de VS passend worden behandeld, ook in verband met zijn gezondheid.”

Assange richtte in 2006 als activist en publicist WikiLeaks op en publiceerde vier jaar later vertrouwelijke gegevens van de Amerikaanse strijdkrachten in met name Irak en Afghanistan. Die waren door een Amerikaanse analist van het leger gelekt. Justitie in de VS heeft zeker zeventien aanklachten met betrekking tot spionage tegen hem geformuleerd, waar in totaal meer dan 170 jaar cel op kan staan. Hij zou onder meer de dood van informanten van de Amerikaanse strijdkrachten op zijn geweten kunnen hebben.

‘Klap voor vrijheid van meningsuiting’

Tegen de uitlevering is veel weerstand, niet alleen onder zijn aanhangers. Een maand geleden vroeg de Raad van Europa Patel om Assange niet uit te leveren aan de Verenigde Staten. De mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Dunja Mijatovic, beklemtoonde in een brief aan de Britse minister dat de uitlevering een gevaarlijk signaal zou zijn aan het adres van mensen ‘die in het algemeen belang misstanden via vertrouwelijke gegevens aan het licht willen brengen’. Het zou ook een klap kunnen zijn ‘voor de vrijheid van meningsuiting en voor mensenrechten wereldwijd’.

Assange werd in 2010, vier jaar na de oprichting van WikiLeaks, als verdachte aangemerkt in Zweden na klachten van twee vrouwen over seksuele gedragingen van hem. Assange werd op grond daarvan in Londen aangehouden. Hij werd op borgtocht vrijgelaten maar verdween in de ambassade van Ecuador in de Britse hoofdstad. Die wees hem in 2019 de deur en sindsdien zit hij vast in in de zwaarbeveiligde gevangenis Belmarsh in Londen, waar in 2020 de uitleveringsprocedure begon.

De Amerikaanse autoriteiten hebben beloofd dat Assange in de VS niet wordt opgesloten in een streng beveiligde gevangenis en hij zou zijn straf in Australië kunnen uitzitten als hij in de VS wordt veroordeeld.