Londense metro veroorzaakt meer gehoorschade dan rockconcert

Dat is de conclusie van de University College Londen (UCL) die onderzoek deed naar het aantal decibellen dat 'the Tube' produceert.

De wetenschappers ontdekten dat mensen tijdens een metrorit in de Britse hoofdstad aan meer lawaai worden blootgesteld dan tijdens een rockconcert.

Het lawaaierigste traject is de Victoria Line. Tussen de stations Liverpool Street en Bethnal Green. Daar gaf de meetapparatuur maar liefst 109 decibel aan. Een drilboor of naast een opstijgende helikopter staan, is minder schadelijk voor het gehoor. ,,Het is zorgwekkend,'' schrijft UCL-onderzoeker Joe Sollini. ,,Gehoorverlies bouwt zich op met het verstrijken van de jaren.''

Werkgevers zijn verplicht om mensen die langere tijd op werkplekken verblijven met meer dan 85 decibel gehoorbescherming aan te bieden, weet Sollini. ,,Nu blijkt dat iemand die elke dag een langere tijd met de metro reist grote kans loopt op tinnitus en gehoorverlies.''

Het Britse Instituut voor Akoestiek roept het Londense vervoerbedrijf op om stillere metrostellen te ontwikkelen. ,,Dat is ook al gebeurd bij treinen. Minder lawaaierige metro's bezorgen de passagiers nu eenmaal een fijnere reis.''

Eerder sloegen Amerikaanse audiologen alarm om de herrie in de New Yorkse metro. Zo bleek het gesnerp van ijzer op ijzer op het station Times Square goed voor tussen 92 en 102 decibel. Het stadsbestuur besloot daarop het lawaai aan te pakken. Zo smeren medewerkers de rails in scherpe bochten regelmatig en zijn de wielen en remsystemen van de metrostellen aangepast.