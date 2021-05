Lot gearresteerde journalist Belarus onzeker: in kritieke toestand in ziekenhuis of in gevangenis?

UpdateHet lot van Roman Protasevitsj (26) is onzeker. Sinds het Belarussische prominente oppositielid en journalist gisteren uit een Ryanair-toestel werd gehaald is hij niet meer gezien. Hij zou nu in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen, zo meldt zijn hoofdredacteur Tadeusz Giczan, naar eigen zeggen na contact met Protasevitsj’ moeder. Het Belarussische ministerie van Binnenlandse Zaken meldt nu echter dat de man in een gevangenis in hoofdstad Minsk zit.

Giczan doet de melding via Twitter. Hij is hoofdredacteur van het oppositiekanaal Nexta op het berichtenplatform Telegram, het kanaal dat door Protasevitsj is opgericht. Het kanaal bericht onder meer over de massale betogingen tegen het regime van de zittende president Aleksandr Loekasjenko. Giczan zou het nieuws over de ziekenhuisopname hebben vernomen via Protasevitsj’ moeder.

Persbureau Reuters meldt daarentegen zojuist dat het Belarussische ministerie van Binnenlandse Zaken in een verklaring laat weten dat de blogger in een gevangenis in Minsk zit. Hij zou niet hebben geklaagd over welke ziekte dan ook.

Protasevitsj en zijn 23-jarige vriendin Sofie Sapage werden gisteren op de luchthaven van Minsk gearresteerd. Het Ryanair-toestel waarin zij zaten en dat van Griekenland onderweg was naar het Litouwse Vilnius werd gedwongen in Minsk te landen. Daar werd het tweetal van boord gehaald. Protasevitsj verbleef sinds 2019 in ballingschap en riskeert in zijn thuisland de doodstraf.

Hamas

De Belarussische autoriteiten zeggen vandaag dat zij Ryanair-vlucht FR4978 dwongen te landen omdat Hamas zou hebben gezegd een bom te hebben geplaatst in het toestel. Het hoofd van de luchtvaartafdeling van het Belarussische ministerie van transport en communicatie las een brief voor die afkomstig zou zijn van Hamas. Hierin staat dat ‘de soldaten van Hamas’ eisen dat Israël stopt met het geweld in de Gazastrook en dat de Europese Unie afziet van steun voor Israël in dit conflict. ,,Er is een bom aan boord van deze vlucht. Als jullie niet aan onze eisen voldoen, zal deze bom ontploffen boven Vilnius op 23 mei”, zou er verder in de brief staan.

Wegens de vermeende noodsituatie rukte de brandweer van Minsk na de landing in groten getale uit naar de internationale luchthaven. Het toestel werd door een gevechtsvliegtuig van de Belarussische luchtmacht geëscorteerd. Kort na de landing meldden lokale media dat de vlucht door de Belarussiche overheid was gedwongen om te landen zodat Protasevitsj gearresteerd kon worden. Naar verluidt heeft president Aleksandr Loekasjenko zelf het bevel gegeven om het toestel aan de grond te laten zetten. Litouwen spreekt van een vooropgezet plan en beweert dat Loekasjenko wist dat Protasevitsj aan boord was.

Ryanair-topman Michael O’Leary zegt dat er enkele medewerkers van de Russische geheime dienst aan boord waren van de vlucht. ,,Het lijkt erop dat het de bedoeling van de autoriteiten was om een journalist en zijn reisgenoot te verwijderen. We geloven dat er ook enkele Russische geheim agenten zijn uitgestapt op de luchthaven’’, zei O’Leary op de Ierse radio. Hij noemde de actie verder nog een ‘staatsgesteunde kaping’.

Volledig scherm Een hond controleert op de luchthaven in Minsk de bagage van de onderweg gestopte vlucht van Ryanair. © EPA

Terroristische dreiging

Hoewel er dus vraagtekens worden geplaatst bij de verklaring van Belarus dat het toestel van Ryanair werd onderzocht na een melding van een terroristische dreiging, overkwam een toestel van Lufthansa vandaag hetzelfde. De Luchtvaartmaatschappij meldt dat het vertrek van vlucht LH1487, van Minsk naar Frankfurt, is vertraagd omdat het vliegtuig moest worden doorzocht. Aan boord zijn 56 mensen, onder wie vijf crewleden. Ook in dit geval zou ‘een terroristische dreiging’, per e-mail ontvangen door het vliegveld, als reden zijn opgegeven voor het doorzoeken van het vliegtuig.

De doorzoeking zou inmiddels zijn afgerond en het toestel maakt zich op voor vertrek.

Sancties

De gedwongen landing van het Ryanair-toestel en de arrestatie Protasevitsj en zijn vriendin hebben geleid tot veel woedende internationale reacties. De EU wil een internationaal onderzoek naar de gedwongen landing van het toestel. ,,Bij het uitvoeren van deze dwang hebben de autoriteiten van Belarus de veiligheid van passagiers en bemanning in gevaar gebracht”, zegt de chef van het buitenlands beleid van de EU, Josep Borrell, in een verklaring vanochtend. ,,Het is de zoveelste schaamteloze poging van de Belarussische autoriteiten om de oppositie het zwijgen op te leggen.” Hij noemde de omleiding van het vliegtuig een ‘ontoelaatbare stap’ die wijst op een verdere verslechtering van de betrekkingen tussen beide partijen.

De EU-leiders staan op het punt om aanvullende sancties te bespreken tegen Belarus op een top die later vandaag in Brussel begint. Volgens Frankrijk zouden vliegtuigen van de nationale maatschappij Belavia van Europese luchthavens geweerd moeten worden. Ook zouden ze niet meer in het Europese luchtruim moeten worden toegestaan. Volgens het Élysée wordt gewerkt aan een pakket maatregelen dat verder gaat dan sancties tegen individuen. Ook zouden grondtransportverbindingen met de EU opgeschort kunnen worden.

Vele Europese landen riepen ook de ambassadeur van Belarus op het matje om tekst en uitleg te geven.

Belarussische luchtvaartautoriteiten bezweren dat ze dachten dat er een bom aan boord van het vliegtuig was.