Luchtvaartautoriteit VS: tijdlijn voor terugkeer 737 Max ligt niet vast

Treinporno: Duitse conductri­ce ontslagen om pikant bijbaantje

0:00 ‘Goedemiddag, even de plaatsbewijzen alstublieft.’ Die overbekende woorden gingen een Duitse pornoactrice wel heel soepeltjes af en ook het interieur van de trein waarin het pikante filmpje werd opgenomen, kwam kijkers bekend voor. ‘Lady Ashley’, zoals de kaartjesknipster in de seksvideo werd genoemd, blijkt in werkelijkheid conductrice Teresa W. die in de nachtelijke uren bijkluste als pornoster.