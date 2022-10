Lula predikt ‘vrede en eenheid’ in verdeeld Brazilië, Bolsonaro geeft nederlaag nog niet toe

Als nieuwe president van Brazilië is een van de voornaamste opdrachten voor de linkse Luiz Inácio Lula da Silva om weer eenheid te brengen in het tot op het bot verdeelde land. De 77-jarige Lula deed daar zondagnacht in zijn eerste speech na zijn verkiezingszege op de extreemrechtse zittende president Jair Bolsonaro een duidelijke handreiking voor: ,,Ik ga niet alleen regeren voor de mensen die op mij gestemd hebben, maar voor alle 215 miljoen Brazilianen.” Bolsonaro heeft nog niet gereageerd op zijn nederlaag.

Na een campagne vol geweld en incidenten, was het verschil tussen Bolsonaro en oud-president Lula het kleinste sinds het einde van de militaire dicatuur in 1985. Lula, een voormalige metaalarbeider die in de jaren 70 naam maakte als vakbondsleider en Brazilië eerder leidde van 2003 tot 2011, behaalde 50,90 procent van de stemmen, Bolsonaro 49,10 procent. In stemmen uitgedrukt bedroeg het verschil 2,1 miljoen. Nooit eerder was de marge zo klein, nooit eerder ook slaagde een zittende president er niet in te worden herkozen.

Eenheid

Het minieme verschil stelt Lula, die op 1 januari volgend jaar zal worden ingehuldigd, voor de taak om een gepolariseerd en tussen links en rechts gesplitst Brazilië weer bijeen te brengen. ,,Ik ga een land regeren dat zich in een moeilijke situatie bevindt, een land dat moest kiezen tussen twee tegenovergestelde ideologieën. Maar er zijn geen twee Braziliës, ik regeer voor en met iedereen”, begon hij zijn overwinningsspeech in een hotel in São Paulo. Lula wil in zijn regering daarom midden- en zelfs partijen van de rechtervleugel betrekken.

Zonder zijn verslagen tegenstander te noemen, sprak Lula uitgebreid over de staat van het door Bolsonaro achtergelaten land. ,,Ik wil de dialoog met het volk herstellen en van Brazilië weer een land maken met gelijke kansen voor iedereen”, aldus Lula. ,,Een land dat opstaat tegen racisme. Blank, zwart, arm, rijk, iedereen, van alle politieke kleuren en religies, mag weer dromen. Niemand wil leven in een land dat continu in staat van oorlog verkeert. Ik heb er vertrouwen in dat met de hulp van het volk, we een weg kunnen vinden zodat het land weer kan leven in democratie en harmonie. En dat we de vrede kunnen herstellen in verscheurde families en tussen tegenstanders. Dit land heeft vrede en eenheid nodig. De bevolking wil niet meer vechten.”

Strijd tegen honger en armoede

Lula benadrukte dat zijn voornaamste strijd die tegen honger en armoede zal zijn. Momenteel bevinden ruim 33 miljoen Brazilianen zich onder de armoedegrens, een aantal dat onder Bolsonaro fors is toegenomen. ,,We mogen het niet als normaal beschouwen dat miljoenen mannen, vrouwen en kinderen niet te eten hebben, of dat ze minder eten dan ze nodig hebben”, zei hij. ,,Als we de op twee na grootste producent zijn van voedingsmiddelen en de grootste vleesproducent, als we de technologie en een enorme hoeveelheid landbouwgrond hebben, als we in staat zijn om naar de hele wereld te exporteren, hebben we ook de plicht om te garanderen dat elke Braziliaan elke dag kan ontbijten, lunchen en een avondmaaltijd nemen.”

Terwijl Lula sprak, gingen aanhangers in het hele land de straat op om feest te vieren. Onder een sterrenhemel vol vuurwerk kleurde de Avenida Paulista, de grote verkeersader in het centrum van de belangrijkste stad São Paulo, rood met duizenden Lula-stemmers, uitgedost in de kleur van zijn Arbeiderspartij. In Rio de Janeiro, de tweede stad van het land, vierden aanhangers van de nieuwe president feest op de beroemde boulevard van Copacabana als ware het Oud & Nieuw en Carnaval tegelijk.

Ondertussen kwamen felicitaties en steunbetuigingen uit de hele wereld binnen aan het adres van Lula. De Amerikaanse president Joe Biden was een van de eerste wereldleiders die hem feliciteerden, snel gevolgd door diens Franse ambtgenoot Emmanuel Macron en de Canadese premier Justin Trudeau.

Voor hen en de rest van de wereld had de nieuwe president ook een boodschap: ,,De wereld mist Brazilië als gelijkwaardig gesprekspartner. Maar Brazilië is terug. Dit land is te groot om te worden genegeerd en de trieste rol van paria in de wereld te hebben.”

Amazone

Lula sprak ook over de Amazone, waarvan onder het bewind van Bolsonaro de ontbossings- en verbrandingscijfers naar recordhoogten stegen. ,,In onze vorige regering zijn we er in geslaagd om de ontbossing met 80 procent terug te dringen. Nu gaan we vechten voor een ontbossing van nul in de Amazone. Brazilië en de wereld hebben een levende Amazone nodig. Een groeiende boom is meer waard dan tonnen illegaal gekapt hout door diegenen die alleen aan makkelijke winst denken, ten koste van het leven op aarde”, aldus de nieuwe president, die na een veroordeling in 2018 wegens corruptie en witwassen 580 dagen in de gevangenis zat. Lula's proces en vonnis werden geannuleerd omdat de rechter die hem veroordeelde, Sergio Moro, bevooroordeeld bleek en samenspande met de openbaar aanklagers. Moro werd daarna minister van Justitie in Bolsonaro’s regering en fungeerde in de campagne de laatste weken als speciale adviseur van de huidige president.

Bolsonaro: naar bed

De verslagen Bolsonaro, die al maanden twijfels zaait over de betrouwbaarheid van het Braziliaanse kiessysteem en meerdere malen heeft verklaard een eventuele nederlaag alleen te accepteren als de verkiezingen ‘transparant en zonder incidenten verlopen’, heeft nog niet gereageerd op zijn nederlaag. Ook heeft hij Lula nog niet, zoals gebruikelijk is, gefeliciteerd met de overwinning. Volgens Braziliaanse media is Bolsonaro na het bekend worden van de uitslag direct naar bed gegaan en zal hij maandag een reactie geven op de uitslag.

