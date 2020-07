Luxemburg is niet sexy voor de meeste toeristen, maar Schengen spant de kroon

Als we naar Toscane reizen, vergapen we er ons aan de prachtige vergezichten en maken we massaal foto's van de hooirollen in het golvende landschap. Het lijkt of ze er expres zo zijn neergelegd, zeggen we dan. Voor de foto, voor de toeristen. In Zuidoost-Luxemburg fiets ik op doodstille wegen tussen gele en groene heuvels met tientallen fotogenieke hooirollen, maar ik stop niet, ik pak niet mijn camera. Niet omdat er geen cipressen op de achtergrond staan, en bovendien is de blauwe lucht met grote witte wolken prachtig. Maar een hooirol in Luxemburg is geen hooirol in Toscane.



Luxemburg is niet sexy voor de meeste toeristen. En nog minder is Schengen dat, het dorpje net achter die heuvels. Het is niks, eigenlijk. Beroemd geworden door het verdrag waardoor het vrije verkeer tussen 26 Europese landen mogelijk is. Dus staan er 26 vlaggen aan de oever in Schengen te wapperen, voor het Europees Museum. Dat zijn de attracties van Schengen, dat natuurlijk ook de halve wereldpers op bezoek kreeg toen juist dáár, op de brug over de Moezel, de Duitse politie de grens tijdens de coronacrisis op slot gooide.