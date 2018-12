Luxemburg maakt als eerste land ter wereld het openbaar vervoer gratis

Het land heeft 600.000 inwoners, maar bijna 200.000 mensen komen dagelijks vanuit Frankrijk, België en Duitsland de grens over omdat zij in Luxemburg werken.

Luxemburg Stad, de hoofdstad van het land, lijdt al jaren onder files en verkeersopstoppingen. Er wonen 110.000 mensen, maar zeker 400.000 mensen komen dagelijks de stad in om daar naar hun werk te gaan. Automobilisten in de hoofdstad brachten in 2016 gemiddeld 33 uur uur door in de file, aldus een onderzoek dat wordt aangehaald door The Guardian.