Maand vertraging voor climax zaak Ivana Smit

Vandaag had de laatste dag moeten zijn van het proces dat 8 augustus al begon. In de zogeheten coroner's court worden de omstandigheden rond de dood van het fotomodel onderzocht; was het een ongeluk of een misdrijf dat nader onderzocht moet worden? De 18-jarige Ivana viel 7 december vorig jaar van de twintigste verdieping 42 meter naar beneden. De familie vermoedt dat het Amerikaanse echtpaar Johnson waarmee ze een nacht op stap was geweest er iets mee te maken heeft. De Amerikanen ontkennen .

De rechtbank heeft op 18 zittingsdagen al 21 getuigen gehoord. ,,Het is om moedeloos van te worden dat het zo lang duurt”, zegt Ivana's oom Fred Agenjo. ,,Maar het is niet anders.”

De rechtbank heeft 28 en 30 november ingeruimd voor de laatste getuige. Inspecteur Faizal wordt dan verhoord door de officier van Justitie. Sankara Nair, de advocaat van de familie, mag vervolgens een kruisverhoor doen. Faizal is een van de belangrijkste getuigen. Hij gaf leiding aan het onderzoek en concludeerde al snel dat Ivana's val een ongeluk was. Hij zal uitleg moeten geven over tal van opvallende missers in het onderzoek. Waarom was het appartement niet verzegeld als een mogelijk plaats delict? Hoe kon het dat de Johnsons de schoonmaakster vanuit de cel de opdracht konden geven om het appartement schoon te maken voordat de technische recherche sporenonderzoek kon doen? Waarom concludeerde hij dat het een ongeluk was. En waarom mochten de Johnsons - waarvan niemand weet waar ze nu zijn - uit Maleisië vertrekken?