Macaber laatste ‘cadeautje’ voor Russische oorlogsvlogger Tatarski bij zijn begrafenis

met video Poetin wacht na speech op applaus dat niet komt, nerveus ogende president: ‘Het beste, bedankt’

Pijnlijk moment in het Kremlin gisteren, waar de Russische president Vladimir Poetin enkele ambassadeurs de les las tijdens een ceremonie. Op beelden is te zien dat hij zijn speech afsluit en duidelijk wacht op een - op zijn minst beleefd - applaus, maar dat het doodstil blijft in de zaal. Waarop zijn gezicht betrekt en hij wat zenuwachtig staat te draaien.