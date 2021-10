Macaber toeval bij vliegtuigcrash in Milaan: vliegtuigje stort neer op straat vernoemd naar andere crash

Video/updateIn de Italiaanse stad Milaan is een privévliegtuig neergestort. Alle acht inzittenden, onder wie een kind, zijn omgekomen bij de crash. Er was sprake van een macaber toeval.

Dat schrijven Italiaanse media, waaronder de krant La Repubblica. Het vliegtuigje stortte neer vlakbij het metrostation San Donato in het zuidoostelijke deel van Milaan. Hier was sprake van een macaber toeval. Het privévliegtuigje stortte namelijk neer op een straat die uitgerekend was vernoemd naar de datum waarop eerder in de Italiaanse geschiedenis een vreselijke vliegtuigcrash plaatsvond.

Acht mensen

De acht mensen aan boord konden niet aan de dood ontsnappen: zeker zes toeristen, onder wie een kind, de Roemeense piloot en een bemanningslid. De slachtoffers hebben verschillende nationaliteiten: twee Fransen, twee Italianen, drie Roemenen en een Canadees.

Zij vonden de dood op de straathoek van de Via Marigano en de Via 8 Ottobre 2001. Die laatste straat is vernoemd naar de dodelijkste tragedie van de Italiaanse luchtvaart. Op die dag, nu bijna twintig jaar geleden, ging het mis bij het starten en landen van twee toestellen op de Italiaanse luchthaven Linate van Milaan. Bij die crash kwamen in totaal 118 mensen om.

Het vliegtuigje dat vandaag is neergestort, was even daarvoor ook opgestegen van juist die luchthaven. Rond 13.00 uur zou het ultralichte privévliegtuigje zijn neergestort. Na een luid gesis en een harde explosie is er brand ontstaan op de plek van de crash. Daarbij zijn het gebouw en meerdere auto's in de as gelegd.

Volledig scherm Brandweerlieden aan het werk op de plek waar een klein privévliegtuigje is neergestort in Milaan. © EPA

Volledig scherm De parkeergarage waar het vliegtuigje op neerstortte werd gerenoveerd. Er was niemand aanwezig op het moment van de crash. © EPA

Acht doden

Een ooggetuige verklaart tegenover La Repubblica: ,,Het vliegtuig had een brandende motor en het stortte neer, er waren geen manoeuvres te zien, maar het stortte gewoon neer.”

Luid gesis

Het vliegtuig viel op een leegstaand gebouw dat werd gerenoveerd. De bewoners van het gebied hoorden een zeer luid gesis en vervolgens een explosie, veroorzaakt door de impact van het vliegtuig. De vlammen overspoelden onmiddellijk het twee verdiepingen tellende gebouw, gelegen in de buurt van het eindpunt van de gele metro in Milaan. Omdat het zondag is waren er vandaag geen werknemers aanwezig.

Volledig scherm Auto's en een gebouw gingen in vlammen op na de crash. © EPA

Op sociale netwerken circuleren tientallen video’s van mensen die op dat moment op het station waren en de tragedie live hebben meegemaakt. Binnen zijn geen gewonden gevallen, zo melden de Italiaanse media.

Volledig scherm Toeschouwers kijken toe hoe de brand wordt geblust. © REUTERS

Volledig scherm Van het gebouw is weinig meer over na de crash. © EPA