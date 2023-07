Macabere ontdekking: Belgische politie vindt menselijke armen en benen in drijvende koelkast

VS heeft geen contact met Noord-Ko­rea over Amerikaan­se militair die de grens overstak

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen contact met Noord-Korea over de militair die vorige week dat land binnenliep. Eerdere berichten over communicatie tussen Noord-Korea en de Verenigde Naties over de zaak berusten waarschijnlijkop een misverstand, aldus een woordvoerder van het ministerie.