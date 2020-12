Machtige Slowaakse 'oligarch' vast om moord op journalist Kuciak

De Slowaakse politie heeft een van de rijkste en machtigste mannen van het land opgepakt in verband met de moord op de 27-jarige onderzoeksjournalist Jan Kuciak en diens verloofde in februari 2018. Slowaakse media beschouwen Jaroslav Haščáks arrestatie als de spectaculairste gebeurtenis tot dusver in het onderzoek naar de moorden.

Tegen journalisten zei Haščák, topman van financiële groep Penta, dat hij niet weet waarvan hij wordt beschuldigd.



Haščák geldt al langer dan twintig jaar als de machtigste van de zogenoemde oligarchen, die naar verluidt systematisch steekpenningen hebben betaald voor gunsten van politici. De nieuwssite waar Kuciak voor werkte, had op basis van bronnen binnen een onderzoek naar Haščák gemeld dat de oligarch in het geheim een deal had gesloten om bewijsmateriaal tegen hem aan te kopen en verborgen te houden.

Geluidsopname

De gekopieerde geluidsopname van een afluisteractie in 2005 en 2006 onder de codenaam Gorilla zou kunnen bewijzen dat Haščák de privatisering van staatseigendommen onder leiding van de christendemocratische regering van Mikuláš Dzurinda heeft gestuurd door middel van omkoping.



De openbaarmaking van de geluidsopnamen, waarvan de authenticiteit nog niet was bevestigd, leidde in 2012 tot een nederlaag van de Slowaakse christendemocraten bij de parlementsverkiezingen. Haščák slaagde er niet in om verdere onthullingen te laten verbieden. Het bewijs tegen hem is tot dusverre niet voldoende geweest voor een aanklacht.

Vastgoed

De financiële groep Penta, beheerd door Haščák, is een van de voornaamste spelers op de vastgoedmarkten in Slowakije, Tsjechië en Polen. Ook bezit Penta banken en financiële bedrijven in Tsjechië en Slowakije, belangrijke aandelen in Slowaakse en Tsjechische media, een ziektekostenverzekeraar en verschillende privéklinieken en poliklinieken. Daarnaast vallen apotheekketens en een ambulancedienst in Slowakije onder het bedrijf.